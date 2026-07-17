Tercer aplazamiento: Ovidio Guzmán logra que pospongan su audiencia en EU

La Corte Federal de Chicago pospuso nuevamente la audiencia del procesado Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. La comparecencia, que estaba originalmente programada para este 27 de julio de 2026, fue diferida por las autoridades estadounidenses.

La jueza de distrito Sharon Johnson Coleman determinó reprogramar la cita judicial para el próximo otoño, de acuerdo con registros oficiales del tribunal difundidos por el periodista Arturo Ángel.

Audiencia de Ovidio Guzmán por narcotráfico cambia de fecha Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán. (Archivo)

¿Por qué aplazaron la audiencia de Ovidio Guzmán?

A diferencia de los diferimientos previos, en esta ocasión el tribunal federal no detalló los motivos del cambio. La minuta de la corte se publicó sin incluir la justificación técnica o legal del retraso.

Con esta modificación, suman tres aplazamientos consecutivos en el proceso legal desde que el imputado, alias “El Ratón”, optó por cambiar su estrategia jurídica en territorio estadounidense.

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¿Cuándo y a qué hora será la nueva audiencia?

La diligencia judicial quedó programada bajo los siguientes términos:

Fecha: 28 de octubre de 2026

Hora: 13:30 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago

Juez encargado: Sharon Johnson Coleman

¿Qué se resolverá en la audiencia de octubre?

Durante la sesión programada para octubre se determinarán dos aspectos fundamentales para el desarrollo del caso:

Si la fiscalía de Estados Unidos mantiene la intención de solicitar una reducción de condena para el acusado El establecimiento de la fecha definitiva en la que se dictará la sentencia oficial

¿De qué cargos se declaró culpable Ovidio Guzmán?

El 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cuatro cargos graves ante la Corte del Distrito Norte de Illinois. Los delitos imputados están vinculados a narcotráfico internacional y delincuencia organizada por el trasiego de las siguientes sustancias:

Fentanilo

Metanfetamina

Cocaína

Heroína y marihuana

Como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de EE. UU., el procesado se comprometió a cooperar de forma plena con las autoridades, a cambio, la parte acusadora previó mitigar la solicitud de cadena perpetua, que correspondía a la pena mínima obligatoria por el cargo de empresa criminal continua.

¿Quién es Ovidio Guzmán y cuándo fue capturado?

Ovidio Guzmán López es identificado por las autoridades como uno de los líderes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Su proceso de captura y extradición se consolidó en dos etapas clave:

Primer operativo (2019): Fue retenido en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en el evento denominado mediáticamente como “Culiacanazo”, donde posteriormente fue liberado para salvaguardar a la población civil ante las agresiones del grupo delictivo.

Detención definitiva (2023): Fue capturado el 5 de enero de 2023 por fuerzas federales mexicanas y, posteriormente, extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año.

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