Arrestan a “El Tío” y cinco presuntos operadores de “Los Chapitos” en Mazatlán, Sinaloa

El Gabinete de Seguridad Federal confirmó la detención de Ricardo “N”, El Tío, así como cinco integrantes más de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos que opera en el municipio de La Cruz de Elota, Sinaloa.

Marcelo “N”, José Manuel “N”, Jano Alonso “N”, José Manuel “N” y Alejandro “N” fueron el resto de las personas que quedaron arrestadas; no obstante, aunque no se identificó en específico, se dio a conocer que uno de ellos tiene nacionalidad estadunidense.

El arresto de Ricardo Ozuna Tirado y el resto de integrantes de Los Chapitos se dio tras un operativo en conjunto en la entidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FGR).

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

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Decomisan armas tras detención de “El Tío” en Sinaloa

En el comunicado oficial se dio a conocer que, tras la detención, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, drogas y vehículos, las cuales están a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron los arrestos que luego de investigaciones y vigilancias se logró identificar dos domicilios donde presuntamente se cometían diversos delitos como venta de drogas.

El Gabinete de Seguridad señaló, en un comunicado de prensa, que las acciones coordinadas buscan debilitar las estructuras criminales no sólo en Sinaloa, sino en todo el país.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las estructuras criminales y detener a los generadores de violencia”, se pudo leer este lunes 27 de julio.

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