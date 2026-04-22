Harfuch confirma operativo contra “El Guano”, hermano de “El Chapo”, en Sinaloa

Omar García Harfuch confirmó que se lleva a cabo un operativo contra El Guano, hermano de El Chapo

Omar García Harfuch confirmó que se lleva a cabo un operativo contra El Guano, hermano de El Chapo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que este miércoles 22 de abril dio inicio un operativo principalmente en el municipio de Badiraguato, Sinaloa contra Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano” y hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante una conferencia de prensa, García Harfuch informó que el operativo arrancó desde las primeras horas de este miércoles 22 de abril, por lo cual se han mantenido acciones de vigilancia en Badiraguato y sus alrededores.

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Harfuch confirma operativo en Sinaloa contra El Guano

Según con lo mencionado por el titular de la SSPC, las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en puntos específicos del municipio de Sinaloa antes mencionado, en el cual se busca lograr la detención de “El Guano”.

Informó que el operativo de seguridad continúa en curso en las zonas serranas que se ubican entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, entidades que figuran como áreas estratégicas del crimen organizado.

Por otro lado, se confirmó que ya se cuenta con personas detenidas sin que hasta el momento se haya dado a conocer la detención del hermano de “El Chapo” Guzmán, motivo por el cual se especula continúan las acciones de seguridad.

¿Quién es “El Guano”?

A diferencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su hermano apodado “El Guano” siempre ha destacado por mantener un perfil bajo en el crimen organizado de nuestro país, sin embargo es identificado por autoridades de México y Estados Unidos (EUA) como un importante mando del Cártel de Sinaloa.

Se menciona que Guzmán Loera encabeza la agrupación delictiva conocida como “Gente del Guano”, la cual tiene presencia principalmente en el llamado “Triángulo Dorado” entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

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