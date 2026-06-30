Rechazan demanda de “El Chapo” Guzmán por condiciones “inhumanas” en prisión de máxima seguridad en EUA

Un tribunal federal en Colorado rechazó la demanda por presuntas violaciones a los derechos civiles presentada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien impugnaba las condiciones de su confinamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

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La acción legal buscaba cuestionar las condiciones de reclusión a las que está sujeto el exlíder del Cártel de Sinaloa dentro del centro penitenciario, considerado uno de los más seguros de Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal determinó desestimar la demanda, con lo que se mantiene sin cambios su situación de internamiento.

A lo largo de los años, “El Chapo” ha enviado múltiples cartas al juez Brian Cogan, denunciando que sus condiciones de aislamiento y trato en la cárcel conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, son “inhumanas”, “crueles” y equivalentes a tortura.

En la última misiva, redactada de su puño y letra en abril pasado, el narcotraficante se describió “en el límite”.

En el documento, dirigido al juez que lo sentenció a cadena perpetua en 2019, Guzmán Loera solicita que se le permita recibir un trato justo.

Asimismo señaló que las condiciones en las que se encuentra son inadecuadas y vulneran principios básicos de la legislación estadounidense, por lo que pidió que se respeten sus derechos humanos y constitucionales.

¿Cuántos años de cárcel le dieron a “El Chapo”?

Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos tras ser declarado culpable de múltiples cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y otros delitos federales.

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