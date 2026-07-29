Experto de seguridad analiza quién es el nuevo líder del Cártel de Sinaloa tras la caída de “El Mayo” y “El Chapo”

Los arrestos de Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López y otros mandos por parte de autoridades mexicanas y estadunidenses han provocado una reconfiguración dentro del Cártel de Sinaloa.

El cual, desde hace dos años, se encuentra en disputa activa tras una fragmentación entre Los Chapitos y La Mayiza. Dos años que han provocado violencia continúa en Sinaloa y también la creación de nuevos mandos ante las bajas, arrestos y traiciones.

Es por eso que adn Noticias habló con David Saucedo, consultor en temas de seguridad y gobierno, quien analizó a los nuevos líderes del cártel y cómo avanza la disputa por el control del mismo.

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Nuevo líder del Cártel de Sinaloa: ¿“El Mayito Flaco”, “El Mayito Gordo”, Iván Archivaldo o “El Guano?

El panorama es complejo en Sinaloa, mientras el cártel que domina la entidad se encuentra en disputa, las autoridades fueron acusadas por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos criminales, lo cual ha provocado una reconfiguración un tanto obligada para las dinámicas a las que estaban acostumbrados.

Así que, al igual que muchos otros especialistas y entidades de gobiernos, David Saucedo concuerda en que será difícil volver a ver al Cártel de Sinaloa siendo un mismo ente o bajo un mismo liderato.

¿Qué hay detrás del cambio de discurso de #ElMayo Zambada?



Oscar Balderas (@oscarbalmen) analiza la cadena perpetua del capo, el papel que ahora juega su facción en #Sinaloa y las interrogantes que aún rodean su captura y el futuro del Cártel de Sinaloa.



🌍 Arranca… pic.twitter.com/CN4rMclhKI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 21, 2026

Bajo su perspectiva, así está organizado actualmente el grupo criminal:

De lado de La Mayiza , los líderes serían Ismael Zambada Sicairos e Ismael Zambada Imperia, El Mayito Flaco y El Mayito Gordo , respectivamente

, los líderes serían Ismael Zambada Sicairos e Ismael Zambada Imperia, y , respectivamente Mientras que Los Chapitos siguen bajo el mando de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, aunque su respaldo sería Aureliano Guzmán, El Guano, hermano de El Chapo y quien tendría territorios controlados más allá de Sinaloa

La Mayiza iría ganando la guerra contra Los Chapitos en Sinaloa

Aunque habría líderes en ambas facciones del Cártel de Sinaloa, el especialista advierte que La Mayiza sería quien más control está tomando del mismo y, por lo tanto, estaría ganando la guerra interna con Los Chapitos.

Esta afirmación, dijo, se basa en las entregas voluntarias a las autoridades Estados Unidos, así como detenciones que se han dado en México, ya que la mayoría de éstas tendrían que ver con el grupo de El Chapo y no con El Mayo.

“Hasta el momento, pareciera que la balanza se inclina un poco más a favor de La Mayiza, es decir, Los Chapitos están perdiendo la guerra”, explicó a adn Noticias.

Finalmente, mencionó que este hipotético triunfo se podría analizar con las alianzas que ha construido La Mayiza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sana Rosa de Lima, Cárteles Unidos o La Unión Tepito, mismos que han dejado atrás a Los Chapitos.

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