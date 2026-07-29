Estadounidense acusado de enviar armas al Cártel de Sinaloa podría enfrentar cadena perpetua

El departamento de justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una acusación formal de 12 cargos contra un ciudadano estadounidense, un hombre de amarillo en Texas, señalado de presuntamente suministrar armas de fuego, asesoría técnica, además de apoyo logístico al Cartel de Sinaloa, grupo delictivo designado por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera.

La acusación presentada por un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas, también incluye a otras tres personas por delitos relacionados con la compra y tráfico ilegal de armas. Las autoridades subrayaron que los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

Esta acusación formal reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desarticular las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles. Rastrear las armas de fuego ilícitas es fundamental para desarmar a los cárteles, hacer que los traficantes rindan… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 29, 2026

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Acusados de suministrar armas al Cartel de Sinaloa

El principal causado es Loyd Walter Hall, de 27 años, quien enfrenta cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir drogas destinadas a su importación a Estados Unidos, posesión de armas para favorecer actividades del narcotráfico, además de realizar declaraciones falsas para adquirir armas y coordinar compras mediante prestanombres.

Junto a Hall fueron acusados Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano, residente en Texas, Omar Velásquez, de Utah y Catlynn Ann Townsend, de amarillo, quienes enfrentan cargos relaciones con la adquisición y tráfico ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la investigación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y Homeland Security Investigations (HSI), entre 2024 y 2026 Hall habría mantenido contacto con un integrante del Cartel de Sinaloa en Chihuahua, facilitando armamento y orientación para evadir a las autoridades estadounidenses.

El fiscal federal Ryan Raybould afirmó que cada arma traficada hacia un cartel fortalece su capacidad para sembrar violencia, controlar operaciones de narcotráfico y expandir sus actividades criminales, por lo que aseguró que su oficina mantendrá los esfuerzos para desmantelar estas redes.

Por su parte, el agente especial de ATF, Brian Garner, advirtió que quienes abastecen de armas a organizaciones terroristas criminales ponen en riesgo la seguridad de las comunidades de ambos lados de la frontera.

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