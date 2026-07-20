Esto decía la carta que leyó “El Mayo” Zambada tras recibir sentencia en EUA: “La violencia debe acabar en México”

El juez Brian Cogan, de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos (EUA), dio cadena perpetua para Ismael El Mayo Zambada y exigió el decomiso de 15 mil millones de dólares; sin embargo, lo que más sorprendió fue el mensaje que el capo mandó a México.

Al leer una carta, antes de la lectura de sentencia en la audiencia de este lunes 20 de julio, El Mayo aseveró que nadie ganará la guerra violenta que hay en México y sentenció que la violencia debe de acabar.

Crecí pensando que la violencia era normal. La violencia debe de acabar en México y en otros lugares, se pierden demasiadas vidas (...) nadie ganará esta guerra — El Mayo Zambada

El Mayo Zambada pasará el resto de sus días en una cárcel en Estados Unidos, en la audiencia donde se le ha dado sentencia de cadena perpetua leyó una carta frente al juez Brian Cogan. Aquí toda la información y seguramente las últimas palabras que escucharemos de él… pic.twitter.com/li2TTL5QiH — Risco (@jrisco) July 20, 2026

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“El Mayo” Zambada pidió perdón por los delitos que cometió

De acuerdo a reportes como el de Javier Risco, conductor de Ya Nadie Está Dormido de adn Noticias, así como a palabras de los fiscales que entablaron el caso contra el narcotraficante, Zambada pidió perdón por los delitos que cometió y recomendó a los jóvenes no seguir sus pasos.

“A la siguiente generación le digo que sigan un camino diferente, no hay nada honorable en la violencia y en el crimen, escojan otro camino”, habría puntualizado; sin embargo, las autoridades estadunidenses aseveraron que durante su liderazgo en el Cártel de Sinaloa murieron más de un millón de personas solo en Estados Unidos.

“No hay justificación para lo que hice”, Zambada reflexionó sobre sus acciones en el narcotráfico

Posteriormente, aceptó la responsabilidad de sus actos al aseverar que “no hay justificación para lo que hice”, lo cual lo llevará a pasar el resto de su vida reflexionando sobre los actos que cometió.

El Mayo mencionó que no existe compensación para el daño que cometió porque no hay justificación para las actividades a las que se dedicó la mayor parte de su vida, pese al entorno de violencia en el creció y se desarrolló.

Acepto el castigo que voy a recibir, no hay compensación para ello. Lamento mucho el daño causado — El Mayo Zambada

Defensa de “El Mayo” niega cooperación con fiscales de EUA

Pese al acuerdo de culpabilidad, el abogado de Zambada, Frank Pérez, sentenció que su cliente no se encuentra cooperando con las autoridades estadunidenses, ya que sólo aceptó su responsabilidad.

“Mi cliente no está cooperando con los fiscales, no está acusando a ningún funcionario. No ha hecho tratos (...) él acepta simple y llanamente su responsabilidad”, fueron las palabras que reportó el periodista Arturo Ángel tras la audiencia.

Ante esto, Javier Risco relató que El Mayo reconoció que no aceptó el juicio porque es consciente de su responsabilidad: “No me sometí a ningún juicio porque no niego la verdad, sé que lo que hice está mal”.

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