Intensa movilización policiaca por reporte de balacera en Puebla

Se reporta que este miércoles ocurrió una balacera cerca del Mercado Morelos en la colonia Xonaca en Puebla por lo que se registró una intensa movilización policiaca.

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Reportan balacera en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes se registró un ataque directo en la colonia 10 de Mayo cerca del Mercado Morelos por lo que elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Protección Civil ya se encuentran en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la colonia Xonaca, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/HLPDzgZ4R0 — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 29, 2026

Inseguridad en Puebla

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que en junio de 2026, Puebla registró una disminución en la percepción de inseguridad respecto al año pasado.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicó que 81.3% de los ciudadanos consideró que vivir en la capital poblana es inseguro. En la percepción nacional Puebla ocupa el octavo lugar en percepción de inseguridad.

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