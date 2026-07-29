Investigan abusos contra alumnos de nuevo ingreso en novatadas en una escuela de Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrió una carpeta de investigación por presuntos actos de violencia cometidos por estudiantes en la Escuela Normal Rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, reportó que fueron cinco las denuncias presentadas por estudiantes. Además, aseguró que ya iniciaron con las investigaciones y aseguró que no habrá impunidad en dado caso de comprobarse estos hechos.

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Fiscalía de Chiapas ya investiga las novatadas

Además de hablar sobre las denuncias ya presentadas, Llaven Abarca mencionó que ya hay equipos especializados trabajando en las carpetas de investigación y encontrar todo el material posible para dar con los responsables.

“Un equipo multidisciplinario ya se encuentra desahogando las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades”, aseguró el fiscal general.

Llaven Abarca indicó que la investigación inició por la difusión de los presuntos hechos cometidos en la institución: “Esto derivado de las notas mediáticas y periodísticas que están saliendo con relación a estas clásicas novatadas que están llevándose a cabo en una escuela”.

Agregó que se buscará esclarecer el acontecer de los hechos y así, determinar si hay alguna responsabilidad penal. Además, puntualizó que la Fiscalía dará informes a la ciudadanía conforme se vaya avanzando en el caso.

Padres de familia denuncian abusos a estudiantes de nuevo ingreso

Durante el proceso de inducción en la Normal Rural Mactumactzá, padres de familia y estudiantes denunciaron públicamente presuntos abusos. Entre los señalamientos destacan supuestas restricciones de agua y alimentos, así como ejercicios físicos excesivos.

Según contaron víctimas de estas novatadas, derivado de los actos cometidos contra ellos, llegan a desmayarse y deshidratarse; tampoco les dejan ir al baño.

Por último, recordaron un caso de 2018 donde en una novatada un joven terminó falleciendo, motivo por lo que insisten a las autoridades a intervenir antes de que algo similar vuelva a ocurrir.

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