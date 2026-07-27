Muere el presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero, y autoridades abren investigación

El presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Méndez Flores, murió el domingo 26 de julio y las causas ya se investigan, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron hasta el lugar de los hechos para investigar lo que había pasado y recabar los indicios que lleven a esclarecer la muerte del presidente municipal.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con los actos de investigación, con estricto apego a la ley”, dice el comunicado.

⭕️ Investiga #FGEGuerrero fallecimiento del presidente municipal de Huamuxtitlán.



Chilpancingo, Gro., a 26 de julio de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación con motivo del fallecimiento de Daniel Méndez Flores, presidente municipal… pic.twitter.com/LR0GVClzB6 — luna ✨ (@softberry61) July 27, 2026

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¿Qué se sabe de la muerte del presidente municipal de Huamuxtitlán?

De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde habría accionado de manera accidental un arma, mientras la manipulaba, lo que derivó en su muerte. Sin embargo, las causas exactas de su fallecimiento todavía se desconocen.

¿Quién era Daniel Méndez Flóres?

Daniel Méndez llegó a la presidencia municipal en 2024 bajo Movimiento Ciudadano (MC) y su gestión terminaría en 2027. Antes de obtener el cargo de alcalde fue presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Bienestar de Guerrero.

A través de sus redes sociales, el gobierno municipal de Tlapa de Comonfort lamentó el fallecimiento de Daniel Méndez y aseguró que su vocación de servicio, su compromiso con su gente y su legado permanecerán como testimonio de una vida.

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