“Es un protectorado": Experto explica quién asumirá el gobierno de Venezuela tras captura de Maduro

Durante una conferencia en Florida, Donald Trump afirmó que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no asumirán el poder de Venezuela en el corto plazo tras la captura de Nicolás Maduro .

De acuerdo al presidente de EUA, no cuentan con respaldo ciudadano suficiente y mencionó que, antes de una transición democrática, se establecería una administración tutelada por Washington.

En entrevista con adn Noticias, el analista en seguridad David Saucedo explicó que este escenario no es nuevo en la política exterior estadounidense y recordó precedentes claros en América Latina y Medio Oriente.

Protectorado, un modelo ya aplicado por Estados Unidos

Saucedo detalló que lo planteado por Trump se asemeja a esquemas utilizados tras intervenciones militares, como en Irak o Panamá. En esos casos, Estados Unidos instaló administraciones provisionales, mejor conocidas como protectorados , dirigidas por funcionarios norteamericanos, con apoyo de figuras civiles locales, mientras se desmantelaban las estructuras del régimen anterior.

“Se trata de un aparato administrativo y de seguridad encabezado por Estados Unidos, que asume el control del gobierno durante meses o incluso un año, convoca elecciones y negocia con la oposición para conformar un nuevo régimen”, explicó.

En el caso venezolano, el reto es mayor, ya que gran parte de la estructura político-militar que respaldó a Nicolás Maduro sigue operando y mantiene el control de ministerios clave, medios de comunicación y de empresas estratégicas, especialmente las relacionadas con el petróleo.

¿Quién gobernaría Venezuela en la transición?

En redes sociales ha circulado el rumor de que el secretario de Estado, Marco Rubio , podría encabezar el gobierno transicional; sin embargo, Saucedo descartó esa posibilidad y consideró más viable un mando militar estadounidense.

“Rubio podría tener un papel de supervisión o tutela política, pero no asumir directamente el control. Lo más probable es un gobierno militar provisional que administre el país mientras se reorganiza el poder”, señaló.

Posteriormente, figuras de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González podrían encabezar un gobierno de transición democrática, siempre que exista un acuerdo con los factores internos de poder.

¿Puede pasar algo similar en México u otros países?

Saucedo subrayó que, aunque Trump ha lanzado declaraciones duras contra México y otros países de la región, una intervención armada en territorio mexicano es poco viable.

A diferencia de Venezuela, el Gobierno Federal ha respondido a presiones económicas y comerciales, como la amenaza de aranceles , lo que ha evitado escenarios extremos.

No descartó, sin embargo, acciones focalizadas en países como Colombia, debido al conflicto entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro , particularmente contra instalaciones vinculadas al narcotráfico.

Dos caminos para Venezuela

Sobre el futuro inmediato del país sudamericano, Saucedo planteó dos escenarios: una transición negociada y pacífica hacia la democracia, o una transición violenta si los líderes chavistas deciden resistir y no ceder el poder.

“La clave está en saber si están dispuestos a negociar, aceptar elecciones libres y una tutela internacional o si optarán por sostener el régimen a cualquier costo”, concluyó.

Conviene recordar que en la conferencia de este sábado 3 de enero, Marco Rubio sentenció que ya tuvo una llamada con Delcy Rodríguez y ella aceptó trabajar en conjunto.

Ante esto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó los hechos; sin embargo, se dijo dispuesta a dialogar con EUA siempre y cuando haya respeto a la soberanía de su país.

