Detienen a “Cebollo”, presunto integrante de “La Mayiza”, en Colima

El Gobierno de Colima confirmó la detención de Fernando “N”, Cebollo, presunto operador del Cártel de Sinaloa, específicamente de La Mayiza, en Manzanillo durante un operativo.

De acuerdo al comunicado oficial que se publicó en redes sociales, en el arresto participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR).

Corporaciones estatales y federales capturan en Manzanillo al _“Cebollo”_, objetivo prioritario del Cártel de Sinaloa, facción _“Mayiza”



La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informa que, como resultado de trabajos de inteligencia,… pic.twitter.com/QpzfSXPRM0 — Gobierno Colima (@gobiernocolima) July 27, 2026

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¿Por qué era buscado “Cebollo” en Colima?

Las autoridades presumen que Cebollo era uno de los principales operadores de La Mayiza en Colima. Su actividad era la de distribuir droga, así como encabezar “violencia homicida”.

Durante el operativo se aseguraron bolsas de plástico con sustancia blanca y granulada (muy parecida a la metanfetamina), además de un arma larga, una pistola, un revólver y 19 cartuchos útiles de diversos calibres.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mismo que encabezará el resto de la investigación y determinará su situación jurídica.

“Los Mezcales”, el grupo cercano a “La Mayiza” en Colima

El pasado mes de enero, en Colima aparecieron unas mantas donde el grupo de Los Mayos anunciaron su alianza con Los Mezales o Cártel Independiente de Colima, un grupo que tendría actividad en municipios como Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo.

Este grupo, de acuerdo a investigaciones periodísticas y dicho por el propio titular de la SSPC, Omar García Harfuch, tendría una confrontación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Cárteles Unidos, situación que ha aumentado la violencia en la entidad, principalmente en Manzanillo, tras la baja de poder del Cártel de Sinaloa.

Conviene recordar que el Cártel de Sinaloa se encuentra en una restructuración, pese a que ya pasaron dos años de la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Esto ha provocado una ruptura y disputa brutal en Sinaloa entre La Mayiza y Los Chapitos.

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