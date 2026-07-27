Fisicoculturista es acusado de matar a sus padres; supuestamente “Dios lo había escogido”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula habría detenido a un hombre identificado extraoficialmente como Ángel “N”, entrenador y fisicoculturista, presunto responsable del asesinato de sus padres y quien además hirió a su hermano en un domicilio ubicado en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.

Policías municipales acudieron al fraccionamiento ubicado en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, luego de ser alertados sobre una persona con conducta agresiva. Cuando llegaron al lugar de los hechos encontraron a dos personas muertas y a una lesionada, que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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El hombre fue detenido por su probable participación en los hechos y fue puesto a disposición de la autoridad competente. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

Fisicoculturista

Ángel “N” y el perturbador mensaje que pronunció

De acuerdo con los primeros reportes, al ser detenido Ángel “N” aseguró que “Dios lo había escogido” supuestamente para renovar la zona. Asimismo pronunció cosas religiosas y sin coherencia.

Hay que señalar que horas antes de que supuestamente cometiera el doble homicidio, Ángel “N” habría grabado un video en donde habla sobre su fervor hacia Dios.

#NotaRoja Ángel "N", un fisicoculturista y entrenador personal de 30 años de edad, fue detenido como el presunto responsable de @s3sinar a sus padres y dejar gravemente herido a su hermano menor en el fraccionamiento Fuentes de Camino Real, en Santiago #Momoxpan pic.twitter.com/VdakaGpXXb — JaqueMate (@jaaquemat) July 27, 2026

Hasta el momento estas afirmaciones no han sido confirmadas, sin embargo, esta historia ya se volvió viral rápidamente.

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