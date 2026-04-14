El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) advierte sobre la peligrosidad de Guzmán Salazar

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) advierte sobre la peligrosidad de Guzmán Salazar | ICE | X

El gobierno de Estados Unidos mantiene activa una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como el líder de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el objetivo prioritario es debilitar las redes de narcotráfico que continúan operando tras la captura y condena de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

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¿De cuánto es la recompensa por Iván Archivaldo Guzmán?

La recompensa asciende a 10 millones de dólares, equivalente a más de 170 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio de hoy 14 de abril de 2026.

Esta cifra también es respaldada por el programa de recompensas del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que consideran a Guzmán Salazar como un objetivo de alto valor.

Las autoridades han reiterado que el líder criminal se encuentra prófugo y debe ser considerado “armado y peligroso”.

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán y qué papel tiene en Los Chapitos?

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es uno de los hijos más conocidos de Joaquín Guzmán Loera y forma parte del grupo denominado Los Chapitos, integrado también por sus hermanos.

Tras la detención de su padre en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, este grupo asumió el control de importantes operaciones del Cártel de Sinaloa.

Según informes de la DEA, Los Chapitos han sido señalados como responsables de la producción y tráfico de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, hacia territorio estadounidense, lo que ha intensificado la presión de Washington para su captura.

Además, Iván Archivaldo ha sido acusado formalmente en cortes de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal, lo que refuerza su perfil como uno de los criminales más buscados.

Las autoridades han insistido en que cualquier información puede ser clave y han habilitado canales seguros para recibir denuncias anónimas.

Mientras tanto, la búsqueda de Iván Archivaldo Guzmán continúa como una de las prioridades en la agenda bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos.

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