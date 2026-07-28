Detienen a presuntos responsables del homicidio de un hombre de 45 años en calles de Iztapalapa, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la detención de los presuntos responsables del homicidio de un hombre de 45 años en la alcaldía Iztapalapa durante la mañana de este martes 28 de julio.

De acuerdo a la información de la dependencia capitalina, se trata de dos hombres, de 21 y 28 años, respectivamente, quienes fueron localizados gracias al monitoreo del Centro de Comando y Control (C2) Oriente tras darse a la fuga.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico acudieron a la calle Sabadel, en la colonia #AmpliaciónBellavista, de la alcaldía @Alc_Iztapalapa, debido al reporte de una agresión con disparos de arma de fuego y, tras una persecución, detuvieron a dos… pic.twitter.com/pXGfKUf3vC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 28, 2026

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Arrestan a presuntos responsables del homicidio de un hombre en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

Horas después del homicidio, se confirmó el arresto de los presuntos responsables, el cual ocurrió en el cruce de la avenida Camino Real y la calle Rafael Atlixco, en la colonia Zapotitla, luego de una persecución por parte de elementos de la policía.

Al ser detenidos, se les decomisó dos teléfonos celulares, un casco de motociclista, así como dosis de aparente droga. Asimismo, se les aseguró un vehículo sin placas de circulación.

¿Qué pasó en calles de Iztapalapa, CDMX, hoy?

Durante las primeras horas del día, un hombre de 45 años fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Sabadel y Periférico, en la colonia Ampliación Bellavista de la demarcación Iztapalapa.

De acuerdo a los reportes de la reportera de adn Noticias que estaba en el lugar de los hechos, Karen Ortega, la víctima era seguida por dos sujetos, quienes lo alcanzaron y le dispararon en, al menos, siete ocasiones antes de huir del lugar.

“Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte de las detonaciones; sin embargo, únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales”, detalló la comunicadora.

La zona continúa acordonada y siguen las investigaciones para conocer por qué se realizó el ataque. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJGCDMX) levantaron el cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación.

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