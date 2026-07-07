Expertos analizan posible sentencia contra “El Mayo” Zambada en Estados Unidos

Emilio Vizarretea y Samuel González abordaron el proceso judicial que enfrenta Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos.

Destacaron que el líder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de los cargos que le fueron imputados.

La defensa solicitó que, en caso de recibir cadena perpetua, se le garantice acceso a servicios médicos especializados por su edad y estado de salud.

Los analistas señalaron que la sentencia marcará un precedente en uno de los casos más relevantes contra el narcotráfico mexicano.