De vender marihuana a 180 pesos a tener 16 hijos: La historia desconocida de “El Mayo” Zambada

El abogado de Ismael El Mayo Zambada publicó una carta de 12 páginas donde el capo mexicano aceptó cadena perpetua para evitar una cárcel de máxima seguridad; sin embargo, se revelaron detalles poco conocidos de la vida privada del fundador del Cártel de Sinaloa.

Entre los más importantes destacaron los inicios de Zambada en el narcotráfico en Sinaloa, así como la gran cantidad de hijos que tuvo a lo largo de su vida.

NEW: Lawyer for Ismael "El Mayo" Zambada files letter to court ahead of sentencing describing health issues, seeks to avoid El Chapo's fate of supermax.



Document reveals details about his upbringing and rise to the top of the Sinaloa cartel…https://t.co/GVjzY87BMf pic.twitter.com/VHQFaGB3mq — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 7, 2026

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La vida de “El Mayo” Zambada antes del narcotráfico y la muerte de su padre

Con base en el texto que firmó el abogado Frank Pérez, El Mayo reveló que nació en una familia campesina de Sinaloa en los años 50 del siglo pasado, pero quedó a cargo del sustento y el hogar a los 12 años tras la muerte de su padre por cáncer cerebral.

Asimismo, se dio a conocer que sólo cursó los primeros tres años de la educación primaria y tuvo que dejar la escuela, debido a que no tenía posibilidades de continuar con sus estudios, por lo que se dedicó a mantener la granja familiar para llevar comida a la mesa.

Para sus 15 años, de acuerdo al relato, también trabajaba como carnicero, chofer y sembrador de maíz. A los 18 conoció a Rosario Niebla, con quien se casó y mantuvo una relación por 20 años.

“El Mayo” Zambada entra al narcotráfico a los 19 años

Un año después de la boda, uno de los amigos más cercanos del capo “lo introdujo” al mundo del narcotráfico al sembrar marihuana dentro de las hileras de maíz, esto para que la droga estuviera oculta y no los señalaran por actividades ilegales.

En aquel entonces, aunque la primera cosecha no fue fructífera, vendía un kilo de marihuana por 180 pesos, es decir, alrededor de 15 dólares. Con el pasar de los años, esto fue aumentando hasta crear un “imperio” en la entidad mexicana.

“Siguió sembrando maíz y otros cultivos, además de criar ganado, pero a la temporada siguiente sembró una cantidad un poco mayor de marihuana y continuó con este patrón en los años sucesivos, cosechando típicamente más marihuana cada temporada que en la anterior”, se pudo leer en el texto dirigido al juez Brian Cogan.

Zambada no buscaba ser un líder del narco en México, según su hija Teresa

Al lograr éxito con sus cosechas, el abogado relata que El Mayo fue conociendo a “otros sinaloenses” involucrados en el negocio de la marihuana y el opio, por lo que ascendió en el tráfico de drogas más allá del estado y fue tejiendo redes en todo el país.

Sin embargo, en una entrevista oficial, la hija del capo, Teresa Zambada, aseguró que su padre no aspiraba a ser el líder en que se convirtió.

“El Mayo” Zambada tiene 16 hijos

Pese a todo lo anterior, una de las mayores revelaciones fue que Zambada tuvo 16 hijo, los cuales actualmente tienen entre seis y 55 años.

El primer descendiente lo tuvo a los 21 años; sin embargo, el último lo tuvo cerca de los 70 años. Todo ellos fueron procreados con cinco mujeres diferentes.

De acuerdo a documentos oficiales, no se conoce la identidad de todos su hijos; sin embargo, estos son los identificados por las autoridades:

Hijos con Rosario Niebla

Vicente Vicentillo Zambada Niebla (detenido y extraditado a EUA)

Niebla (detenido y extraditado a EUA) María Teresa Zambada Niebla (fue investigada por EUA)

Niebla (fue investigada por EUA) Midiam Patricia Zambada Niebla (investigada por presunto lavado de dinero)

Niebla (investigada por presunto lavado de dinero) Modesta Zambada Niebla (también investigada)

(también investigada) Mónica del Rosario Zambada Niebla (se presumió su detención en Sinaloa a inicios de año, pero no ocurrió)

Hijos con Leticia Ortiz

Serafín El Sera Zambada Ortiz (fue detenido en EUA)

Ortiz (fue detenido en EUA) Teresa Teresita Zambada Ortiz (esposa de El Chavo Félix)

Hijo con María del Refugio Sicarios

Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco (objetivo prioritario de la DEA y presunto líder de La Mayiza)

Hijo con Margarita López Imperial

Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo (se declaró culpable en EUA)

Hija con Alicia Lara

Ana María Zambada Lara

Sobre el resto de sus hijos no se tiene más detalles y algunos aún serían menores de edad.

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