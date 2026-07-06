Academia Mexicana de la Comunicación condena asesinato de la periodista Roxana Berenice

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue agregada a la lista de comunicadores asesinados en México y su homicidio ya fue condenado por la Academia Mexicana de la Comunicación, A. C, que se solidarizó con sus familiares y amigos.

La Academia señaló que el crimen cometido contra la periodista, quien estuvo desaparecida por un mes, se suma a la “inadmisible” lista de comunicadoras y comunicadores asesinados por ejercer si labor informativa y recalcó que la violencia contra esta profesión es un ataque directo a la libertad de expresión, así como a la vida democrática de México.

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¿Cuáles son las exigencias de la Academia Mexicana de la Comunicación tras el asesinato de Roxana Berenice Guzmán?

Por la desaparición y asesinato de Roxana Berenice, la Academia exige que prevalezca la justicia y la legalidad, pues aunque ya han sido aprehendidos algunos de los autores materiales aseguró que es urgente que las autoridades esclarezcan los hechos y sean detenidos todos los responsables y autores intelectuales del crimen.

Afirmó que es obligación del Estado garantizar condiciones de seguridad para que los periodistas ejerzan su trabajo si miedo y sin amenazas.

¿Cuántos periodistas han sido asesinados en México este 2026?

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, al menos nueve comunicadores fueron asesinados durante el 2025 en México y en lo que va de 2026 ya suman tres:

Carlos Leonardo Ramírez Castro

Luis Ángel López Valdez

Roxana Guzmán

¿Cómo fue el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán?

El 2 de junio hombres armados y encapuchados entraron por la fuerza a la casa de Roxana, ubicada en Nanchital, al sur del estado de Veracruz. El 3 de julio sus restos fueron hallados en un rancho localizado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.

Gracias a las imágenes de videovigilancia del ataque, fue identificado José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, quien habría señalado el lugar en donde podría encontrarse la periodista.

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