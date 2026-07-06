Muere marino tras enfrentamiento en Mazatlán, Sinaloa

Tras investigaciones de un enfrentamiento en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán, Sinaloa, que dejó un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) se suscitó otra confrontación que terminó con 10 agresores fallecidos.

Los hechos comenzaron el pasado 3 de julio, cuando el personal fue atacado aparentemente con artefactos explosivos improvisados mientras realizaban tareas de vigilancia en ríos y presas. En este conflicto un elemento de la Marina perdió la vida y tres resultaron heridos.

Con relación a los hechos ocurridos en Sinaloa referidos durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, se informa que, en seguimiento a una agresión contra personal naval que realizaba labores preventivas en la comunidad San Marcos de Mazatlán, donde un elemento… pic.twitter.com/zMn3Vc3q1M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 6, 2026

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Después de que se reforzara la seguridad, en el municipio de El Rosario elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana repelieron un ataque, en la que 10 agresores murieron. Asimismo, detuvieron a tres integrantes de un grupo delictivo y aseguraron armas, municipios y equipo táctico.

Otros ataques en Mazatlán, Sinaloa

Este ataque se suma a la lista de hechos delictivos registrados en Sinaloa. Simplemente el pasado miércoles 13 de mayo, un exelemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue atacado por sujetos armados cuando estaba afuera de su domicilio.

El ataque se registró en la calle Río de las Cañas, en la colonia Estero, lo que derivó en un operativo de seguridad y el acordonamiento de la zona para comenzar con las investigaciones.

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