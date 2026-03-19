Retienen a hija del “Mayo” Zambada durante operativo de la Marina en Sinaloa que dejó 11 muertos

Tras varias horas de incertidumbre por un operativo realizado por el Gabinete de Seguridad en el estado de Sinaloa, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México informó que este 19 de marzo se ejecutó una intervención contra una célula delictiva vinculada con “Los Mayos”, la cual derivó en la retención de la hija de Ismael “Mayo” Zambada.

A través de una tarjeta informativa emitida por el mismo Gabinete de Seguridad de la República Mexicana, se señaló que el despliegue se realizó en diversos municipios de la entidad con la finalidad de detener a integrantes de la facción del Cártel de Sinaloa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Marina repele agresión y detiene a 13 sujetos de "Los Mayitos" con armamento pesado en Sinaloa Elementos de la Secretaría de Marina fueron agredidos por hombres armados en el poblado de La Vuelta en Navolato, Sinaloa; decomisaron armas y vehículos. 31 octubre, 2025

Retienen a hija del “Mayo” Zambada durante operativo en Sinaloa

Según con la información dada a conocer en el comunicado oficial, se ejecutó una intervención en un domicilio vinculado con la célula de “Los Mayitos”, lugar en el cual se logró la detención de un integrante del Cártel de Sinaloa.

Por otro lado se dio a conocer la retención de la hija del “Mayo” Zambada, la cual al no contar con actividades vinculadas al crimen organizado ni mandamientos legales en su contra, fue puesta en libertad y entregada a sus familiares “conforme a los protocolos establecidos”.

Operativo de la Marina deja 11 muertos de “Los Mayos”

Más allá de la captura temporal de la hija del “Mayo” Zambada, se dio a conocer que como parte del mismo operativo se logró ubicar un inmueble utilizado por una célula afín a “Los Mayos”. Se informó que a la llegada del personal naval, los elementos de seguridad fueron recibidos con agresiones por lo cual se tuvo que repeler el ataque.

Como resultado de estas acciones, de manera preliminar se informó el deceso de 11 agresores vinculados con el Cártel de Sinaloa.

Aseguran armas y equipo táctico tras operativo

En lugar del enfrentamiento entre personal naval y miembros del crimen organizado, se lograron asegurar armas de alto calibre, así como equipo táctico como el utilizado en las acciones delincuenciales.

¿Qué pasó con el Ismael “El Mayo” Zambada en EUA?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.