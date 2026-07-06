“Mayo” Zambada solicita cumplir su condena en prisión médica

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada envió una carta a la justicia de Estados Unidos para intentar reducir condena alegando que el exlíder del Cártel de Sinaloa lucha con varios problemas de salud.

En el documento, los abogados del capo solicitaron que se recomiende reclusión en un centro médico y no en la prisión de máxima seguridad, similar a la prisión donde su socio Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, paga su condena.

¿Por qué piden prisión médica para “El Mayo” Zambada?

En el memorando de sentencia presentado el 6 de julio de 2026 por el abogado del capo, Frank A. Pérez, ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn se detalla que Zambada García, de 76 años de edad, padece un conjunto de problemas de salud asociados a su edad.

Razón por la que se solicitó a la Corte recomiende al Buró Federal de Prisiones su designación a FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, en donde se cuenta con instalaciones para atender padecimientos crónicos.

La audiencia de sentencia está programada para el 20 de julio

¿Cómo avanza el juicio contra “El Mayo” Zambada?

Ismael Zambada admitió desde agosto de 2025 ante un tribunal estadounidense haber ordenado asesinatos y enviado millones de kilogramos de cocaína durante sus décadas al frente del cártel de Sinaloa.

El narco aceptó declararse culpable después de que el Departamento de Justicia anunciara que a cambio no solicitaría la pena de muerte ni para Zambada ni para Rafael Caro Quintero , otro narcotraficante mexicano que enfrenta cargos en Estados Unidos.

¿Cómo fue arrestado “El Mayo” Zambada?

Zambada fue arrestado en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Guzmán, después de que el avión en el que viajaban aterrizara en una pequeña pista de aterrizaje en Nuevo México.

El abogado de Zambada ha afirmado que Guzmán López secuestró a Zambada, lo cual ha sido negado por el abogado de la familia Guzmán.

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