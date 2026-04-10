Aplazan otra vez la sentencia del “Mayo” Zambada en Nueva York; esta es la nueva fecha audiencia

Aplazan por segunda vez la audiencia de sentencia de Ismael el "Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, para el 18 de mayo del 2026 a las 10:00 horas ante el juez Brian M. Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

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El ajuste de día se debió debido a la falta de documentos de parte de la defensa y la omisión de respuesta de fiscales antes del fallo final, pues aunque el acusado ya se declaró culpable, la duración de su condena aún no se define y podría incluir cadena perpetua.

¿En qué quedó el caso del "Mayo" Zambada?

La nueva cita ya quedó fijada con fecha y hora, pero la audiencia original se iba a llevar a cabo el 13 de abril. Ahora la defensa tiene hasta el 4 de mayo para entregar su memorándum de sentencia, a la par de que la fiscalía podrá responder antes del 11 de mayo. Estos papeles son cruciales para que el juez determine la pena final.

¿Por qué se aplazó la audiencia?

Este retraso se debió tanto a solicitudes de la defensa como de la fiscalía, pues ambas partes buscan fortalecer sus argumentos antes de la resolución judicial.

Cabe destacar que no es la primera vez que aplazan la audiencia, ya que en diciembre de 2025, los abogados del "Mayo" Zambada solicitaron más tiempo para reunir testimonios familiares para tratar de reducir la condena.

Detención y antecedentes del "Mayo" Zambada

Ismael el "Mayo" Zambada, de 77 años, fue detenido en julio del 2024 "traicionado" por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", quien lo entregó a las autoridades estadounidenses. Para el siguiente año, en agosto, el capo se declaró culpable de los cargos relacionados con el narcotráfico, aunque la fiscalía reiteró la solicitud de pena de muerte, lo que terminó por modificar el escenario legal del caso.

¿Afecta el retraso en el proceso judicial del "Mayo" Zambada?

Este aplazamiento no altera la culpabilidad del "Mayo" Zambada, pero sí retrasa la sentencia de su condena, lo que mantiene la atención global en uno de los procesos más relevantes contra el crimen organizado en México y Estados Unidos.