“El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada", se declara culpable en EUA

Juan Carlos Félix Gastelum, alías El Chavo y yerno de Ismael El Mayo Zambada, se habría declarado culpable ante un tribunal de Estados Unidos por los cargos de conspiraciones para el narcotráfico y el lavado de dinero.

La información la publicó The San Diego Union Tribune, en donde se detalló que el acusado aceptó un acuerdo de culpabilidad el pasado viernes 26 de junio.

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EUA acusa a “El Chavo Félix” de liderar una facción del Cártel de Sinaloa

De acuerdo a los documentos revisados por el medio estadunidense, el presunto narcotraficante dirigía una organización vinculada al Cártel de Sinaloa, autoridades mexicanas han señalado que se trataba de Los Mayos.

Además, era identificado como “uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetaminas” principalmente en los estados de Sinaloa y Durango.

¿De qué acusa EUA a “El Chavo Félix”?

Los documentos oficiales puntualizan que Juan Carlos Félix es señalados de cuatro cargos relacionados con conspiraciones para el narcotráfico y lavado de dinero.

En específico, de acuerdo a archivos estadunidenses, él admitió que vendía metanfetamina producida en sus laboratorios a otros líderes del cártel, así como importar esta misma droga y grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

¿Quién es “El Chavo Félix”?

De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el hombre de 43 años está casado con una de las hijas de El Mayo, quien es considerado uno de los fundadores y exlíderes del Cártel de Sinaloa.

Fue en enero de 2025 cuando autoridades mexicanas detuvieron a Juan Carlos tras un operativo en Quilá, al sur de Culiacán, Sinaloa.

Era buscado por ser uno de los líderes de Los Mayos, así como uno de los hombres de confianza de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco.

En agosto del año pasado fue trasladado, junto a 26 presos mexicanos, a Estados Unidos.

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