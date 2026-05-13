El vínculo entre el asesinato de Melesio Cuén y “El Mayo” Zambada que ahora niega la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció sobre la información que trascendió el día de ayer, 12 de mayo, en donde se indicaba que se habían reanudado dos investigaciones en donde estaba implicado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por nexos con el narco; en la elección de 2021, donde resultó vencedor, y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén.

A través de un comunicado, la FGR precisó que las líneas de investigación que realiza la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional “no guardan relación” con los hechos denunciados con motivo de la acusación presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Además, la agencia precisó que la investigación sobre el asesinato del exrector Cuén “no se encuentra ni archivada ni suspendida”, pues continúa la integración de la investigación.

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¿Qué decía la carta del “Mayo” Zambada que implica a Rubén Rocha Moya?

Contrario a lo dicho por la FGR, existe un documento clave que evidencia la relación entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, y el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Frank Pérez, abogado defensor de Ismael “El Mayo” Zambada, publicó el 10 de agosto de 2024 una carta en la que confirmaba que el capo había sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que también fue detenido en Estados Unidos el mismo día.

En esta carta, “El Mayo” Zambada reveló que fue engañado para reunirse con importantes líderes políticos de la entidad, entre esos nombres se encontraban el morenista Rubén Rocha Moya y el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y exrector de la UAS, sobre quién debería dirigir esa institución.

En la carta, Zambada también expuso que al llegar al rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, vio a un gran número de hombres armados con uniformes militares. El capo señaló que aunque estaba convocado para mediar tensiones políticas, fue secuestrado en el lugar y posteriormente fue enviado a Estados Unidos, donde fue detenido.

‘Mataron a Cuén a la misma hora y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron’: Zambada

El mismo día en que el cofundador del Cártel de Sinaloa fue secuestrado, Héctor Melesio Cuén fue asesinado. De acuerdo con las primeras versiones de la Fiscalía estatal, el ataque ocurrió en una gasolinera, donde dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el exrector de la UAS.

Esta versión también es desmentida por la carta del “Mayo” Zambada, donde el propio capo afirma que Cuén estaba en el mismo lugar y que incluso lo saludaron.

“La versión oficial que dan las autoridades es que Héctor Cuén fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por hombres que lo intentaron asaltar a bordo de una motocicleta, pero eso no ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron”, afirma la carta.

En una primera instancia, la FGR confirmó que en el rancho fueron hallados restos de sangre que corresponden a Cuén.

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