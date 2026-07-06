Los Chapitos: ICE ofrece recompensa millonaria por su captura y lanza advertencia urgente

Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, siguen prófugos, por lo que las autoridades estadunidenses reiteraron la recompensa millonaria por la captura de estos líderes de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Hoy en día, las autoridades de Estados Unidos siguen considerando al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor alcance a nivel internacional. Te contamos los detalles del caso.

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¿Cuántos Chapitos están presos?

Actualmente, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, son los dos Chapitos que siguen prófugos, tanto de la justicia mexicana como de la estadunidense. Por esta razón, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) recordó que existe una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien ofrezca información que permita localizar y capturar a los hijos de El Chapo.

TWO DOWN AND TWO TO GO WITH $10M REWARD!



These infamous brothers, known as “Los Chapitos,” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and Jesus Alfredo Guzmán Salazar remain at large, and there… pic.twitter.com/SD6e7fT8QK — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 6, 2026

A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, el ICE describe a los hermanos Guzmán Salazar como herederos de parte de las redes de narcotráfico construidas por su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, en Colorado, Estados Unidos. El Chapo fue condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales.

Los Chapitos, Ovidio y Joaquín Guzmán López también se encuentran presos en Estados Unidos y ambos a la espera de conocer los años exactos de su condena tras declararse culpables.

¿Quién es el líder de Los Chapitos actualmente?

Tras la detención de El Chapo Guzmán, los líderes de la facción conocida como Los Chapitos son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, siendo Archivaldo el que las autoridades norteamericanas consideran el principal líder. En su publicación, las autoridades estadunidenses señalan que los hermanos Guzmán Salazar deben de ser considerados armados y peligrosos, por lo que no se debe intentar detenerlos.

La cacería de Los Chapitos por las autoridades estadunidenses derivó en una recompensa millonaria que se dio a conocer desde el año 2023. El ICE recuerda que existe una recompensa de 10 millones de dólares por cada uno de los hijos de El Chapo que continúan prófugos.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a los hermanos Guzmán Salazar de introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a través de la frontera hacia EUA. Además, los señala por la obtención de armas, sobornar a funcionarios públicos, asesinatos, secuestros y agresiones contra elementos de seguridad u otros criminales.

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