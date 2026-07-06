Policía de CDMX confirma hallazgo de tres cuerpos en la carretera Xochimilco-Oaxtepec

Tres personas muertas fueron localizadas a la orilla de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del kilómetro 28, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que ya investiga el triple homicidio.

Los cuerpos, dos hombres y una mujer, tenían manchas de sangre en la cabeza y fueron localizados el domingo 5 de julio, a pocos metros de la carretera federal, antes del mirador de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.

Los elementos de la Policía acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público para que se realizaran los peritajes correspondientes. Asimismo destacaron que ya comenzaron las primeras indagatorias para la identificación de los probables responsables.

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¿Qué se sabe de los cuerpos encontrados en la carretera Xochimilco-Oaxtepec?

Los cuerpos tenían heridas en la cabeza aparentemente provocadas por impactos de un arma de fuego (tiros de gracia) y pudieron ser abandonados en la orilla de la carretera. Hasta el momento ninguno ha sido identificado por familiares, por lo que no se descarta que haya sido solo el lugar de desecho.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos y recabaron pruebas balísticas y analizaron cámaras de seguridad cercanas para identificar al o los vehículos que pudieron trasportar los cuerpos.

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