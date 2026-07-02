EUA decomisa 138 armas que serían enviadas a México para los cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este jueves sobre el aseguramiento de 138 armas de fuego que pretendían ingresar ilegalmente a México desde Carolina del Norte.

Los hechos se lograron gracias a una operación encubierta.

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Entre las armas aseguradas había pistolas, fusiles, escopetas, revólveres, rifles tipo AR-15, dos rifles Barrett calibre .50 y una cantidad importante de municiones.

“Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para frenar el tráfico ilegal de armas y demuestra el poder de la coordinación basada en inteligencia”, escribió el diplomático en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X.

Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte. Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para… pic.twitter.com/e9cTdEdZbx — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

Aseguró que cada arma asegurada es una menos en manos de los delincuentes", lo que hace más seguros a ambos países.

No se informó si alguna organización criminal está ligada con este hecho o si hubo personas detenidas.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia, durante la administración del republicano, iniciada el 20 de enero de 2025, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha documentado el decomiso de más de 4 mil 300 armas de fuego ilegales destinadas a México para abastecer a los cárteles.

Junto con el armamento, se han interceptado 648 mil 975 cartuchos de munición dirigidos hacia México, lo que promedia más de mil 600 cartuchos diarios.

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