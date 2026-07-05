Enfrentamiento armado en Tamaulipas deja un muerto y detenidos

Un enfrentamiento armado en Ciudad Victoria , Tamaulipas, dejó un muerto y tres detenidos la madrugada de este domingo 5 de julio, de acuerdo con la Vocería de Seguridad del Estado.

Elementos de la Guardia Estatal recibieron un reporte ciudadano, por lo que acudieron al Eje Vial General Lázaro Cárdenas con Boulevard Adolfo López Mateos. Sin embargo, cuando llegaron al lugar fueron atacados por civiles armados, pero lograron repeler la agresión.

Los elementos aseguraron una camioneta, armas de fuego y detuvieron a tres de los civiles armados, quienes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, uno de los agresores perdió la vida en el enfrentamiento.

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Otras detenciones en Tamaulipas

Durante la tarde del sábado 4 de julio se registró una persecución sobre el Viaducto Reynosa, a la altura del fraccionamiento Los Arcos, la cual dejó dos personas detenidas y dos armadas decomisadas. Los sujetos aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

El mismo sábado también se informó la detención de hombre a quien le aseguraron droga durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Benito Juárez, en Reynosa.

Fueron aproximadamente 60 dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana, las decomisadas así como una camioneta color guinda.

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