El Gabinete de Seguridad a través de un comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que se logró la captura de cinco presuntos integrantes de “Los Chapitos”, facción ligada con el Cártel de Sinaloa en una zona de la ciudad de Escuinapa.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades de nuestro país, también se llevaron a cabo acciones de seguridad en los municipios de Culiacán, Cosalá, Elota, El Rosario, así como en Guamúchil.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el operativo en Escuinapa, Sinaloa?

La detención de los cinco presuntos miembros de Los Chapitos se dio en una acción coordinada entre elementos de la SSPC, Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, así como de la Policía Estatal de Sinaloa.

Se informó que más allá de la detención de estos cinco sujetos considerados como generadores de violencia, se dio a conocer que se aseguraron siete armas largas, un arma corta, 34 cargadores, 2 mil cartuchos, cinco chalecos tácticos y dos vehículos.

Acciones relevantes de seguridad en Sinaloa

Como bien se mencionó anteriormente, el Gabinete de Seguridad informó que se realizaron diversas acciones de seguridad en el estado de Sinaloa, por lo cual se lograron detener a varias personas más, así como asegurar decenas de kilos de narcóticos.

En Culiacán : se detuvieron a 2 personas y se aseguraron armas largas, cargadores y dos fornituras

: se detuvieron a 2 personas y se aseguraron armas largas, cargadores y dos fornituras En Cosalá : se inhabilitó un centro de producción de drogas sintéticas

: se inhabilitó un centro de producción de drogas sintéticas En Elota : se inhabilitó un campamento y se aseguraron armas largas y más de mil 200 cartuchos útiles

: se inhabilitó un campamento y se aseguraron armas largas y más de mil 200 cartuchos útiles En El Rosario : se detuvieron a seis sujetos y se aseguraron armas de diferente calibre, dosis de droga, chalecos tácticos y 750 pastillas de fentanilo

: se detuvieron a seis sujetos y se aseguraron armas de diferente calibre, dosis de droga, chalecos tácticos y 750 pastillas de fentanilo En Guamúchil: se detuvo a un sujeto por el delito de secuestro

Aseguran 27 kilos de metanfetamina en Michoacán

Vale la pena mencionar que en el estado de Michoacán se lograron asegurar hasta 27 kilogramos de metanfetamina, esto tras un operativo por parte de la GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal en Morelia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.