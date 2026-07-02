EUA acusa al hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos en Michoacán, por narcotráfico

Un jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías, mejor conocidos como Juanjo y Papo, respectivamente, de distintos delitos relacionados con el narcotráfico.

Se trata del hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alías El Abuelo, señalado como el líder de la red criminal Cárteles Unidos y que tiene su sede en Michoacán, quien es acusado en EUA de distribución de metanfetamina y fentanilo, entre otros cargos.

Conviene recordar que en febrero de 2025, el Departamento de Estado declaró al cártel como una Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés).

🚨 #AlertaAdn | EEUU acusa a “Cárteles Unidos” por narcotráfico y terrorismo



Estados Unidos presentó una acusación formal contra Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías, altos mandos de “Cárteles Unidos”, por presunto narcotráfico, apoyo material a una organización… pic.twitter.com/RT6piCXtic — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

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¿De qué acusan al hijo y sobrino de “El Abuelo” en EUA?

En un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pude leer que son acusados de:

Producción e importación de metanfetamina

Uso y posesión de armas de fuego , ametralladoras e instrumentos destructivos

, ametralladoras e instrumentos destructivos Dar apoyo a una organización terrorista designada

Estos delitos los habrían cometido en un periodo que comprende de junio de 2021 a junio de 2025; en caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar la pena de cadena perpetua.

Cárteles Unidos tiene presencia en EUA y Europa, según el Departamento de Estado

Asimismo, puntualizaron que la organización contrala una red de distribución de drogas en Estados Unidos que abarca:

Dallas y Houston, Texas

Atlanta

Kansas City, Misuri

Sacramento, Los Ángeles y California, California

Denver, Colorado

Las investigaciones refieren que ya tienen presencia también en regiones de Europa, Australia y otros puntos del planeta.

“Cárteles Unidos, con sede en Michoacán, es uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo, capaz de fabricar varias toneladas al mes”, mencionan las autoridades estadunidenses.

Advirtieron que irán detrás de este grupo, incluido El Abuelo, quien tiene una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

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