Atacan a balazos a alcalde de Miahuatlán, Oaxaca; reportan que está herido

Este jueves 11 de junio, el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, resultó herido, luego de que un comando armado lo atacó a balazos en la Sierra Sur de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil no fue el único que resultó lesionado en la balacera en Oaxaca. En adn Noticias, te contamos todos los detalles.

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¿Qué le pasó al alcalde de Miahuatlán, Oaxaca?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Oaxaca, esta tarde, el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, participaba en labores relacionadas con la excavación de una calle. Fue entonces, que un comando armado arribó a la zona y atacó a balazos al edil sobre la avenida Hidalgo, en el Barrio de Arriba.

balacera-oaxaca-hoy Reportan ataque armado en contra del edil de Mihuatlán, Oaxaca. (Facebook)

Isidro César Figueroa Jiménez recibió un balazo en el brazo izquierdo. De acuerdo con las autoridades, el edil no fue la única víctima, pues también resultó herido un empleado municipal identificado como Antonio Vázquez. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital.

¿Cuál es el estado de salud del presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca?

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el edil y su empleado se encuentran fuera de peligro.

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