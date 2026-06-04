Ataque armado en funeraria de Culiacán, Sinaloa, termina en persecución; habría muertos y detenidos

Un grupo armado disparó contra los asistentes en un velorio la noche del miércoles 3 de junio, el evento se realizaba en un estacionamiento subterráneo de una funeraria ubicada en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas (tiempo local) y, tras esto, se desató una persecución donde abatieron a uno de los sospechosos, hubo detenidos y se aseguraron armas.

🚨 Voy con información de ultra hora. Se registra tiroteo en estacionamiento de una funeraria en Culiacán, Sinaloa. — Irving (@IrvingPineda) June 4, 2026

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Persecución en Culiacán termina con un sospechoso herido

Los reportes indican que elementos militares y policía local se presentaron en la zona tras recibir llamadas denunciando el ataque en la funeraria; posteriormente, las autoridades identificaron un automóvil blanco que coincidía con las características de los testigos del ataque.

El auto se dio a la fuga una vez que se percató de la presencia de las autoridades. Todo concluyó a las afueras de un fraccionamiento, cerca de terrenos de terracería, los civiles armados detuvieron su camino y mantuvieron un enfrentamiento con policías, de eso resultó abatido uno de los agresores y otro más detenido.

¿Por qué atacaron en la funeraria de Culiacán, Sinaloa?

De acuerdo al medio local Entre Veredas, los atacantes presuntamente abrieron fuego contra dos hombres que se encontraban en el lugar, aunque no lograron alcanzarlos. Ahí se dio un forcejeo, lo que evitó que personas murieran, pero sí resultó afectado un automóvil.

Tras la detención de uno de los agresores en Sinaloa, fueron asegurada al menos cuatro armas largas, equipo táctico y un vehículo blanco.

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