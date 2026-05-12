Ataque con arma de fuego deja un muerto en la colonia Roma Norte, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) se movilizaron en calles de la colonia Roma, para atender un reporte de ataque con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Frontera y avenida Chapultepec, colonia Roma Norte, donde, según testigos, se escucharon varios disparos y posteriormente se encontró a un hombre tendido junto a una motocicleta. Se desconoce si la agresión fue un asalto o un ataque directo.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar para atender a la víctima, que quedó recostada sobre el pavimento, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Movilización policiaca en la Roma por homicidio

Derivado de este ataque, elementos de la policía capitalina desplegaron un operativo desde avenida Chapultepec hasta la calle Puebla, por lo que se registran afectaciones en la zona, además de los estragos causados por la lluvia de esta tarde. Posteriormente, elementos periciales llegaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo.

Como parte de los trabajos de investigación, uniformados solicitaron videos de cámaras de seguridad a vecinos y comerciantes de la zona, con la intención de identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni tampoco hay personas detenidas por este homicidio.

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