Balacera en Tepito provoca fuerte movilización policíaca

Una balacera registrada esta noche en Tepito provocó pánico luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego cerca del mercado de la Lagunilla.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Libertad y Palma Norte, donde testigos reportaron al menos cinco disparos.

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Un hombre de aproximadamente 25 años, intentó huir del lugar; sin embargo, cayó abatido tras recibir varios impactos de bala.

Según los primeros reportes, una discusión entre dos mujeres desencadenó una riña donde participaron más personas. Vecinos señalaron a un elemento de la policía de intervenir y realizar disparos.

Ante el riesgo, varios se resguardaron al interior del mercado para evitar ser alcanzados por las balas.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que especialistas en balística iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación por homicidio.

El policía fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración.

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