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VIDEO: Comando armado irrumpe en hogar y secuestra a la periodista Roxana Guzmán

Tras una violento allanamiento, Roxana Guzmán es privada de la libertad por sujetos armados; el incidente alerta por la libertad de expresión en el país.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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