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/Seguridad/Video

Muere Grecia Gallardo, joven promesa del deporte de solo 14 años, durante balacera en Sinaloa

Despierta profunda indignación entre la población tras confirmarse el fallecimiento de Grecia Gallardo, atleta sinaloense de 14 que murió al quedar atrapada en el fuego cruzado.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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