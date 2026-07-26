Detienen a sospechoso por el ataque a policías de la Guardia Civil en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó mediante un comunicado el aseguramiento de un presunto involucrado tras una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal este domingo 26 de julio.

La misma FGESLP confirmó la muerte de dos elementos de la Guardia Civil Estatal en este ataque, el cual ocurrió en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, en la capital del estado.

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Fiscalía aseguró a presunto agresor contra elementos de la Guardia Civil

“La Fiscalía potosina, al servicio de la sociedad y en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión a elementos de la Guardia Civil Estatal, ocurrida la mañana de este domingo”, comienza el comunicado de la dependencia.

En esa misma publicación se asegura que comenzaron el operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional luego de una llamada recibida a los números de emergencia, en la cual se reportó la agresión a los elementos policiales.

“La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos”, sentencia el comunicado.

Además, informaron que la Vicefiscalía Científica logró recuperar algunos indicios en el lugar del ataque, con lo que podrán reforzar las investigaciones y dar con todos los responsables de este siniestro.

Mueren dos elementos de la Guardia Civil tras ataque

En ese mismo comunicado, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí compartió que dos agentes de la Guardia Civil murieron durante el ataque de este domingo 26 de julio.

Los elementos se encontraban en labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad de Cerritos de la Cruz, en La Pila, según informó un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

Presuntamente, las víctimas fueron alcanzadas por la explosión de un supuesto carro bomba. Por lo que las investigaciones de los próximos días buscarán determinar el modo de ataque de los responsables.

Se compartieron algunas imágenes donde se observa una columna de humo blanco tras la presunta detonación. Tras los hechos, ambulancias, patrullas y fuerzas especiales se movilizaron en la zona.

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