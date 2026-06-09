Confirman feminicidio de Makala Pendley en Chiapas; sus 7 hijos están desaparecidos

Makala Marie Pendley, una ciudadana estadunidense fue hallada sin vida, con signos de violencia física, en la zona de Zinacatlán, en la región de los Altos de Chiapas.

La mujer, víctima de feminicidio, se encontraba en compañía de sus siete hijos, quienes siguen en calidad de desaparecidos. Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó a Makala Pendley y a sus hijos?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, este lunes 8 de junio, fue hallado el cuerpo sin vida de la estadunidense de 30 años de edad. La Fiscalía de Chiapas detalló que Makala Pendley murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. La mujer presentaba tres heridas hechas con un arma punzocortante.

UPDATE: Some sad news to share today. An Indiana woman who went missing earlier this year while traveling in Mexico with her seven children has been found dead, according to her family, though her children are safe.



Thirty-year-old Makala Pendley and her children were missing… pic.twitter.com/JiCZwDFMkH — The AWARE Foundation (@aware_the) June 9, 2026

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el cuerpo de la mujer había permanecido en la zona donde fue localizado entre 8 y 12 horas.

Hasta el momento, no se sabe si Makala vivía en alguna región de Chiapas. No obstante, las autoridades aseguraron que está en marcha un operativo para dar con el feminicida.

¿Quién era Makala Pendley y por qué huyó rumbo a México?

Makala Pendley era una ciudadana estadunidense de 30 años de edad, que tenía siete hijos. La mujer sufría violencia familiar, por lo que huyó de su hogar en Indianapolis, EUA, junto a sus siete hijos, de entre 1 y 12 años de edad.

En agosto de 2025, Makala Pendley denunció el secuestro de sus siete hijos en Progreso, Yucatán. El responsable habría sido el padre de los pequeños. Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda y lograron localizar a los niños en el fraccionamiento Solana de Tixcacal, Mérida.

No obstante, la espiral de violencia no terminó, pues el 23 de febrero de 2026, se compartió una nueva ficha de búsqueda de los siete niños desaparecidos y de su madre.

Tras el hallazgo del cuerpo de Makala Pendley, los siete pequeños siguen en calidad de desaparecidos.

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