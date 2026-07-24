El truco de la llanta ponchada con el que delincuentes asaltan a conductores en CDMX

Un video difundido en redes sociales volvió a poner en alerta a los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX), luego de mostrar el momento en que un motociclista evita que un conductor caiga en un presunto intento de asalto.

La grabación exhibe una modalidad que, aunque no es nueva, continúa utilizándose para sorprender a las víctimas: hacerles creer que una llanta está ponchada para obligarlas a detenerse y aprovechar ese momento para cometer el robo.

Modus operandi en CDMX Un video difundido en redes sociales volvió a poner en alerta a los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX). (David Wall/Getty Images)

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¿Cómo funciona el truco de la llanta ponchada?

En el video se observa que un conductor espera el cambio del semáforo cuando un hombre se acerca para advertirle que una de las llantas de su vehículo supuestamente está ponchada.

Al avanzar unos metros para detenerse e intentar revisar el automóvil, otro sujeto ya lo esperaba para presuntamente despojarlo de sus pertenencias.

Sin embargo, un motociclista que presenció la escena alertó al conductor antes de que descendiera del vehículo, evitando que el robo se consumara.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y generaron preocupación entre usuarios que diariamente circulan por calles de la capital.

Así operan los delincuentes para asaltar automovilistas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que este tipo de robos aprovecha la reacción natural de los conductores cuando creen que existe una falla mecánica.

Generalmente, el modus operandi ocurre así:

• Un delincuente llama la atención del conductor y asegura que una llanta está ponchada o presenta una falla.

• En algunos casos, los responsables habrían provocado previamente el daño al neumático; en otros, simplemente inventan el problema.

• La víctima se orilla para revisar el vehículo.

• Mientras desciende o se distrae, uno o varios cómplices aprovechan para asaltarla, robar objetos del interior o incluso llevarse el automóvil.

Aunque esta modalidad ha sido documentada en distintas ocasiones, videos recientes muestran que continúa utilizándose en diversos puntos de la Ciudad de México.

¿Qué hacer si alguien te dice que tienes una llanta ponchada?

Si una persona desconocida intenta alertarte sobre una supuesta falla mecánica mientras conduces, policías recomiendan actuar con precaución.

Antes de detenerte:

• Evita bajar del vehículo en calles solitarias.

• Si tienes dudas, continúa la marcha hasta una gasolinera, un establecimiento abierto o un lugar con vigilancia.

• Mantén puertas y ventanas cerradas mientras verificas la situación.

• Si notas personas sospechosas, llama inmediatamente al 911.

¿Qué hacer si fuiste víctima de un robo en CDMX?

Si sufriste un asalto o intento de robo, las autoridades recomiendan:

• Llamar inmediatamente al 911.

• Activar un poste o botón de auxilio del C5, si se encuentra cerca.

• Informar a un familiar o persona de confianza sobre la situación.

• Presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o mediante los canales oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Aunque este tipo de engaño no es nuevo, videos como el que recientemente se viralizó demuestran que continúa utilizándose para sorprender a automovilistas.

Las autoridades recomiendan no detenerse de inmediato si una persona desconocida advierte sobre una supuesta falla mecánica y, en caso de duda, dirigirse a un lugar seguro para revisar el vehículo.

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