Hallan tres cabezas y restos humanos cerca de Cuernavaca

Tres cabezas humanas y sus respectivos cuerpos desmembrados fueron localizados en el municipio de Temixco, Morelos.

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¿Qué pasó en Acatlipa, Morelos?

El hallazgo ocurrió en el poblado de Acatlipa, calle Vicente Guerrero, ubicada a solo cinco kilómetros de Cuernavaca, luego de que vecinos de la zona reportaran detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del Zócalo local.

Al arribar al lugar los elementos de seguridad encontraron las tres cabezas humanas, y cerca varias bolsas negras de plástico y cajas de cartón en donde estaban las otras partes de los cuerpos, según los primeros reportes.

Hallan a tres personas sin vida en el Zócalo de Acatlipa, en Temixco



Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego durante la madrugada



Al llegar al lugar, autoridades localizaron los cuerpos en el kiosco municipal y sus alrededores



📹 24 Morelos pic.twitter.com/FS3FD84hQE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 25, 2026

El hallazgo provocó una fuerte movilización policiaca para localizar y detener a los presuntos responsables; sin embargo, permanecen prófugos.

Más tarde personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios para integrar la carpeta de investigación.

La colonia Acatlipa está identificada por las autoridades como una zona roja dentro del corredor que conecta a Temixco con Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec. La zona registra antecedentes por la presencia de células dedicadas al cobro de piso, extorsión al transporte público y control de narcomenudeo.

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