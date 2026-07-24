La tranquilidad y seguridad son algunas de las prioridades dentro del núcleo de las familias mexicanas para poder estar en paz. Por ello, conocer las regiones más pacíficas en nuestro país, resulta fundamental.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la ENSU, varias ciudades de México destacan por su sólida percepción de seguridad entre sus habitantes.

Si estás planeando tu próxima mudanza, un viaje familiar o, simplemente deseas conocer el panorama actual del país, descubre cuáles son las 20 ciudades más seguras en México.

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Ciudades más seguras en México, informa INEGI y ENSU

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se realiza de forma trimestral en 91 áreas urbanas de nuestro país. Con ello, se conforma uno de los principales indicadores de medición sobre la percepción de la seguridad pública entre los habitantes.

El sondeo realizado a personas mayores de 18 años durante junio de 2026 arrojó las siguientes regiones donde se percibe una mayor seguridad en México:

San Pedro Garza García, Nuevo León: 10.6% Piedras Negras, Coahuila: 13.9% San Nicolás de los Garza, Nuevo León: 16.9% Saltillo, Coahuila: 16.9% Benito Juárez, Ciudad de México: 17.4% Torreón, Coahuila: 22.5% Nuevo Laredo, Tamaulipas: 26.5% La Laguna (Coahuila-Durango): 28.1% Tampico, Tamaulipas: 28.4% Los Mochis, Sinaloa: 31.2% Lázaro Cárdenas, Michoacán: 33.0% Apodaca, Nuevo León: 33.4% Querétaro, Querétaro: 36.1% Mérida, Yucatán: 38.2% Nogales, Sonora: 38.8% La Paz, Baja California Sur: 39.0% Miguel Hidalgo, Ciudad de México: 39.3% Los Cabos, Baja California Sur: 39.5% Aguascalientes, Aguascalientes: 39.8% General Escobedo, Nuevo León: 40.9%

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Estos resultados colocan al norte del país como una de las zonas más seguras dentro del territorio mexicano. Teniendo a Nuevo León con cuatro municipios y a Coahuila con tres ciudades entre el listado.

¿Cómo mide el INEGI y la ENSU la seguridad?

Dichos resultados no contabilizan delitos, están basadas en las respuestas directas de la población mayor de edad en las que consideran si es seguro o inseguro vivir en su ciudad.

En el primer trimestre del año, el 61.5% de los residentes de áreas urbanas afirmó sentir inseguridad en la ciudad donde habitan, lo que representa a seis de cada diez habitantes interrogados.

Si te interesa conocer las ciudades con mayor inseguridad de México, da clic AQUÍ.

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