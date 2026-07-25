Caso Dafne Zapata: Defensa se deslinda de escuelas militarizadas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se deslindó de cualquier vínculo con la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, donde falleció la adolescente Dafne Zapata Quintos durante un curso de verano en Ciudad Madero, Tamaulipas.

A través de un comunicado, la dependencia aclaró que no cuenta con facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular este tipo de instituciones.

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Lo anterior corresponde con el Reglamento Interior de la institución, expedido en diciembre de 2008, en el cual se establece dicha atribución y se deroga cualquier disposición contraria a ese ordenamiento.

“Esta Secretaría no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo”, subrayó.

El pronunciamiento de Defensa se suma a las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que las llamadas escuelas militarizadas no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que son planteles estatales o particulares que adoptan un modelo de disciplina militar.

El 24 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también fijó su postura sobre el caso y señaló que la modalidad de educación militarizada no está autorizada en la educación básica del país.

Además, el titular de la dependencia, Mario Delgado, sostuvo que ninguna práctica de violencia, abuso o maltrato puede justificarse como parte de un modelo educativo o disciplinario.

¿Cómo murió Dafne Zapata?

El pronunciamiento se da tras el fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrido el 16 de julio de 2026, cuatro días después de haber ingresado a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada “Marina Doenitz”.

De acuerdo con el certificado de defunción y la necropsia, la menor murió por asfixia por sumersión y presentaba además un traumatismo craneofacial, así como múltiples lesiones en el cuerpo.

Como parte de las investigaciones, este martes fue detenida Danna Yanina N., de 18 años de edad, quien es la primera persona presuntamente involucrada en el caso. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente.

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