La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) se encuentra investigando las posibles similitudes de tres feminicidios que ocurrieron en Puerto Vallarta en menos de 12 días, lo cual podría llevar directamente a un asesino serial que podría estar poniendo como objetivo a mujeres de entre 30 y 40 años de edad.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en los últimos días, las víctimas fueron localizadas entre el 10 y el 21 de mayo de este mismo 2026, además de que las mujeres presentaban signos de violencia y se encontraron semidesnudas.

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¿Hay un feminicida serial en Puerto Vallarta?

Información recabada por el medio local Metrópoli Bahía, el cual conversó directamente con autoridades de la Fiscalía de Jalisco, hasta el momento no se cuentan con indicios que señalen directamente a un feminicida serial en la entidad, sin embargo se están agotando todas las líneas de investigación para dar con el o los responsables.

De acuerdo con la información recabada por el medio ya señalado, todos los casos se están investigando bajo los protocolos de perspectiva de género, esto debido a que las víctimas fueron encontradas semidesnudas en parajes diferentes de la zona de Puerto Vallarta.

Pese a ello, se detalló que no se han descartado ningunas de las líneas de investigación sobre los casos de las mujeres que fueron localizadas sin vida este mismo mes de mayo.

¿Qué ha dicho la Fiscalía de Jalisco sobre los feminicidios?

Información con que incluso han dado a conocer medios internacionales como New York Post, señalan que las víctimas presentaban visibles golpes en varias zonas de sus cuerpos, además de que habrían sido localizadas semidesnudas.

La primera víctima fue localizada en la colonia Volcanes en Puerto Vallarta el 10 de mayo; la segunda fue ubicada sin vida en Mismaloya junto a la zona de carretera el 15 de mayo; mientras que la tercera se localizó en Mojoneras el 21 de este mismo mes.

Es importante mencionar que las primeras dos víctimas no han sido identificadas, mientras que la tercera lo hicieron bajo el nombre de Elizabeth Galindo Martínez.

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