Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Red de extorsión de “El Jardinero” obligaba a transportistas a pagar cuotas por rutas
/Seguridad/Nota

Taxista revela el destino de Erika María “N”  tras cometer el feminicidio de la exreina de belleza

Autoridades localizaron al taxista con el que viajó la suegra de Carolina Flores tras cometer el crimen en una zona exclusiva de Polanco.

Localizan a taxista que trasladó a Erika Mar+ia "N" tras cometer el feminicidio de Carolina Flores. | X

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

A casi 15 días del feminicidio de Carolina Flores, la suegra y presunta feminicida de la joven exreina de belleza, sigue prófuga. A la investigación se sumó la Procuraduría General de la República (FGR) y la Interpol, que ya activó una Ficha Roja.

Recientemente, se dio a conocer que las autoridades capitalinas ya localizaron al taxista que trasladó a Erika María “N”, tras cometer el feminicidio en una exclusiva zona de la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la CDMX. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Hallan al taxista que trasladó a Erika María “N” tras el feminicidio

El pasado miércoles 15 de abril, la excandidata a regidora en Ensenada y suegra de Carolina Flores llegó al departamento de su hijo y su familia en la colonia Polanco. Se sabe que la pareja se había mudado a la CDMX, precisamente, por los problemas entre la exreina de belleza y su suegra.

La mujer llegó a la capital mexicana con el pretexto de llevarle a la pareja su perro Golden; sin embargo, unos minutos después de entregar al can, Erika María “N” atacó a balazos a su nuera. La joven falleció al instante tras recibir 12 impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.

Aparentemente, la mujer de 63 años acusaba a su nuera de haberle robado el amor de su hijo y, ahora, el amor de su nieto de ocho meses.

De acuerdo con los reportes policiales, tras matar a su nuera, la mujer tomó sus maletas y abordó un taxi.

¿Cuál podría ser la condena de Erika María, la suegra y presunta feminicida de Carolina Flores?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, es un hecho que la policía capitalina logró localizar al taxista que trasladó a la suegra y presunta feminicida de Carolina Flores.

Las autoridades ya conocen cuál fue el destino de la mujer que asesinó a la esposa de su hijo; sin embargo, esta información forma parte de la carpeta de investigación del caso, que aún no se pueden dar a conocer.

No obstante, la FGR ya solicitó ayuda internacional para lograr la captura de Erika María “N” por el delito de feminicidio. La activación de la Ficha Roja de la Interpol invita a pensar que la mujer se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el objetivo de escapar del país.

En caso de ser capturada y encontrada culpable del feminicidio de Carolina Flores, Erika María “N” podría recibir una condena de 35 a 70 años de prisión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Noticias relacionadas

LO MÁS VISTO