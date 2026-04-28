Localizan a taxista que trasladó a Erika Mar+ia "N" tras cometer el feminicidio de Carolina Flores. | X

A casi 15 días del feminicidio de Carolina Flores, la suegra y presunta feminicida de la joven exreina de belleza, sigue prófuga. A la investigación se sumó la Procuraduría General de la República (FGR) y la Interpol, que ya activó una Ficha Roja.

Recientemente, se dio a conocer que las autoridades capitalinas ya localizaron al taxista que trasladó a Erika María “N”, tras cometer el feminicidio en una exclusiva zona de la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la CDMX. Te contamos los detalles.

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Hallan al taxista que trasladó a Erika María “N” tras el feminicidio

El pasado miércoles 15 de abril, la excandidata a regidora en Ensenada y suegra de Carolina Flores llegó al departamento de su hijo y su familia en la colonia Polanco. Se sabe que la pareja se había mudado a la CDMX, precisamente, por los problemas entre la exreina de belleza y su suegra.

UBICAN al TAXISTA q SE LLEVÓ a la SUEGRA ASESINA

La @FiscaliaCDMX ubico ya al conductor q llevó a Erika Herrera, luego de q mató a Carolina.

Les contó a dónde la llevó con todo y sus maletas aquel día.@FGRMexico se sumó a la @PDI_FGJCDMX para buscarla.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/2EVIcdDY8j — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 27, 2026

La mujer llegó a la capital mexicana con el pretexto de llevarle a la pareja su perro Golden; sin embargo, unos minutos después de entregar al can, Erika María “N” atacó a balazos a su nuera. La joven falleció al instante tras recibir 12 impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.

Aparentemente, la mujer de 63 años acusaba a su nuera de haberle robado el amor de su hijo y, ahora, el amor de su nieto de ocho meses.

De acuerdo con los reportes policiales, tras matar a su nuera, la mujer tomó sus maletas y abordó un taxi.

¿Cuál podría ser la condena de Erika María, la suegra y presunta feminicida de Carolina Flores?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, es un hecho que la policía capitalina logró localizar al taxista que trasladó a la suegra y presunta feminicida de Carolina Flores.

Las autoridades ya conocen cuál fue el destino de la mujer que asesinó a la esposa de su hijo; sin embargo, esta información forma parte de la carpeta de investigación del caso, que aún no se pueden dar a conocer.

No obstante, la FGR ya solicitó ayuda internacional para lograr la captura de Erika María “N” por el delito de feminicidio. La activación de la Ficha Roja de la Interpol invita a pensar que la mujer se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el objetivo de escapar del país.

En caso de ser capturada y encontrada culpable del feminicidio de Carolina Flores, Erika María “N” podría recibir una condena de 35 a 70 años de prisión.

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