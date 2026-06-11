Secuestran a hijo de diputada de Morena en Baja California

Dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) fueron privados de la libertad la noche del miércoles 10 de junio cuando regresaban a Ensenada, tras concluir un operativo en el municipio de San Quintín.

Las víctimas fueron identificadas como José Héctor Olivero Carabita, de 46 años de edad, y Erick Zertuche López, este último señalado como hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave.

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¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con las primeras versiones, aproximadamente a las 21:00 horas el personal del IMOS circulaba por la Carretera Transpeninsular y calle Ejido 27 de Enero, de Punta Colonet, cuando tres vehículos: un Silverado, color blanco, una camioneta Yukon y una Cherokee Rubicon, verde con gris, les cerraron el paso.

Al menos 15 sujetos armados y encapuchados, sometieron a las víctimas y las privaron de su libertad.

Hasta el momento, la diputada federal Rocío López Gorosave no ha emitido ningún posicionamiento público sobre la desaparición de su hijo.

Por su parte, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda e investigaciones para localizar a las víctimas y esclarecer los hechos.

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