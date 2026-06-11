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Encuentran vivo a menor que fue secuestrado en parque del Edomex

Daniel, el niño de 6 años que fue secuestrado en un parque de la colonia San Agustín del Estado de México fue encontrado sano y salvo; el delincuente fue detenido

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Por: Adriana Pacheco
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