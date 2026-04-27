Feminicida de Alexis Gabriela queda libre y aparece en app de citas buscando novia en Monterrey

Descubren a feminicida buscando pareja en apps de citas en Monterrey.

Descubren a feminicida buscando pareja en apps de citas en Monterrey.

¿Ligas en apps de citas? Recientemente, se hizo viral un caso que causó indignación en redes sociales, pues una internauta advirtió que encontró al feminicida de Alexis Gabriela García buscando novia en Monterrey, Nuevo León.

Te contamos los detalles de este caso que causó preocupación entre los usuarios de este tipo de aplicaciones.

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Descubren a feminicida de Alexis Gabriela ligando en Bumble

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria identificada como como Marianita de León, reveló que había encontrado en apps de citas, el perfil de Arturo Ríos, el hombre que asesinó a balazos a Alexis Gabriela, el 17 de abril de 2016.

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Sergio Arturo Alanís Ríos fue liberado el pasado 12 de febrero y, en cuanto dejó el Penal de Cadereyta, creó sus perfiles en Bumble y Badoo para buscar pareja.

Actualmente, el hombre aparece en sus cuentas en apps de citas como Arturo Ríos.

¿Qué le pasó a Alexis Gabriela, la joven asesinada en 2016?

El 17 de abril de 2016, cuando tenía 23 años, Sergio Alanís Ríos acudió a la casa de su exnovia Alexis Gabriela, quien tenía 17 años de edad, ubicada en la colonia Villa de las Fuentes, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los reportes policiales, Sergio Arturo le disparó a la joven en el cuello aparentemente por un ataque de celos. El feminicida también atacó a la madre y a la hermana de Alexis Gabriela. Ambas fueron atendidas por heridas en la cabeza, pues trataron de defender a la joven.

Tras cometer el crimen y agredir a su excuñada y exsuegra, Sergio Alanís Ríos huyó en una camioneta; sin embargo, rápidamente fue capturado y sentenciado a 19 años por el delito de homicidio calificado.

El hombre, de 33 años, fue liberado en febrero de 2026 tras obtener una modificación en su medida cautelar por decisión de un juez.

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