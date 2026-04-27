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Caso Carolina Flores: FGR pide Ficha Roja para Erika María “N” por el feminicidio de la exreina de belleza

La Fiscalía General de la República solicitó ayuda internacional para ubicar a la suegra de la exreina de belleza de Ensenada, Baja California.

Piden Ficha Roja para la suegra de Carolina Flores, presunta feminicidia.

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1 minuto lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Este lunes 27 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitó Ficha Roja de Interpol para la señora Erika María “N”, señalada por ser la presunta feminicida de la exreina de belleza de Ensenada, Baja California, Carolina Flores.

La ex candidata a regidora habría asesinado a balazos a su nuera, el pasado 15 de abril, en un departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

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