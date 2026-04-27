Este lunes 27 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitó Ficha Roja de Interpol para la señora Erika María “N”, señalada por ser la presunta feminicida de la exreina de belleza de Ensenada, Baja California, Carolina Flores.

La ex candidata a regidora habría asesinado a balazos a su nuera, el pasado 15 de abril, en un departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

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