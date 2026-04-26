La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) giró una orden de aprehensión en contra de la señora Erika María “N”, de 63 años de edad, por el presunto feminicidio de su nuera y exreina de belleza, Carolina Flores.

La mujer que fue candidata a regidora de Ensenada, Baja California, se habría dado a la fuga, el pasado sábado 15 de abril, tras matar a balazos a la esposa de su hijo, en el departamento que compartía la pareja en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX. Te contamos, cuántos años podría pasar en prisión la autora del femicidio de la exreina de belleza.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuántos años podría pasar en prisión Erika María “N” tras el feminicidio?

De acuerdo con los reportes policiales, Erika María “N” habría disparado hasta en 12 ocasiones a su nuera, Carolina Flores, en el interior del departamento, ubicado en la colonia Polanco III Sección. Tras cometer el crimen, la mujer huyó del departamento y continúa prófuga de la justicia.

¡Justicia para Carolina Flores! 🕊️ La exreina de belleza fue asesinada en su propio hogar en Polanco. Su suegra es la presunta responsable del crimen, mientras que su esposo habría permitido la huida. Así fue el momento 👇🏼



🎥: @c4jimenez pic.twitter.com/9kCHPlVw2L — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 23, 2026

La Fiscalía capitalina investiga el crimen de Carolina Flores como feminicidio. De acuerdo con el Artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, si es encontrada de haber cometido el delito de feminicidio, será acreedora a una condena en prisión que va entre los 35 y 70 años.

Revelan audio que desmiente versiones de supuesta discusión entre Carolina Flores y sus suegra

En los días siguientes al feminicidio circuló en redes sociales un clip en el que se podía apreciar lo ocurrido en el departamento de Carolina Flores minutos antes del feminicidio. La exreina de belleza y su suegra parecían conversar en la sala del departamento, lo que se creyó que podría haber sido una discusión. Después, la joven se desplazó hacia la cocina; su suegra la siguió y, segundos después, se escuchan los disparos y un grito desesperado de Carolina.

No obstante, recientemente se reveló, en redes sociales, el audio de los últimos instantes de Carolina Flores y, se escucha una conversación normal. Ambas platican del viaje de la suegra con el perro Golden de la pareja. Al parecer ella se los había traído desde Ensenada.

Tras pedirle la botella de agua, la mujer se dirige hacia la habitación donde, pocos segundos después, se escuchan las detonaciones que le arrebataron la vida a Carolina Flores.

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

¿Qué condena podría alcanzar Alejandro, esposo de Carolina Flores?

En redes sociales, mucha gente se ha preguntado si Alejandro Sánchez, el esposo de Carolina Flores recibirá alguna condena. Se sabe que el joven habría tardado 24 horas en denunciar a su madre por el asesianto de su esposa y madre de su bebé de 8 meses.

Alejandro habría permanecido un día entero en su departamento, junto al cuerpo de Carolina Flores. De acuerdo con la Fiscalía, el joven aseguró que se demoró en denunciar porque tenía miedo a las consecuencias legales por haber sido testigo del asesinato. El esposo de Carolina aseguró que tenía miedo de dejar a su hijo solo y en manos de las autoridades.

Durante ese día, Alejandro habría estado grabando videos en los que dejaba instrucciones para cuidar a su bebé. Pero, ¿podría ir a prisión el esposo de Carolina Flores?

Desde 2024, se aplica en la CDMX la Ley Monse, que sanciona penalmente a familiares, amigos o personas cercanas que encubran a responsables de feminicidio u homicidio, eliminando la “excusa absolutoria” que antes los protegía.

Por esta razón, Alejandro Sánchez podría pasar de 2 a 8 años de prisión y hasta 1000 días de multa por ayudar a escapar o a evadir la justicia al feminicida, en este caso, su propia madre. Erika María “N”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.