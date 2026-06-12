La Fiscalía de Veracruz (FGE), a cargo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, entregó la carpeta de investigación de la periodista Roxana Guzmán a la Fiscalía General de la República (FGR) para que asuma formalmente el caso de privación de la libertad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

A través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se detalló que la directora del portal Pulso Informativo del Sureste cumple 10 días desaparecida, luego de ser sacada a la fuerza de su domicilio el pasado 02 de junio.

🚨 #AlertaADN



🔴 La Fiscalía General de la República (@FGRMexico) atrajo la investigación del caso de Roxana Guzmán Ramírez, la periodista que fue privada de la libertad en Nanchital, así lo confirmó la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez pic.twitter.com/Pr8QoAiPg7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 12, 2026

¿Qué avances hay en el caso de la periodista Roxana Guzmán?

La FGE de Veracruz identificó la camioneta de los captores y sus posibles rutas de escape, además de que descartó las versiones no oficiales que aseguraban que la comunicadora había sido localizada sin vida.

El organismo aseguró que, aunque ya entregó el caso a la FGR, mantendrá dos líneas de investigación abiertas.

Asimismo, la Presidencia de México confirmó en conferencia de prensa que la búsqueda continúa activa y se esperan resultados pronto; sin embargo la ola que sacude al estado es grave, pues unas horas antes de que la FGR asumiera el caso de Roxana, fue asesinado Luis Ángel López Valdéz.

¿Qué le pasó al reportero de nota roja de Veracruz?

Luis Ángel López, periodista de nota roja del diario Vanguardia de Veracruz, fue asesinado a balazos la madrugada del 11 de junio por un comando armado.

El incidente se dio en la avenida 20 de noviembre de Poza Rica mientras conducía un taxi, que era su segunda fuente de ingresos.

Aunque intentó huir a pie, recibió 18 impactos de bala, según confirmó la FGE.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, señaló que la víctima había reportado denuncias por presunto hostigamiento por lo que se temen posibles fallas en los protocolos de seguridad.

Cabe destacar que el pasado 08 de enero, también se reportó el asesinado de Carlos Ramírez Castro, reportero asesinado exactamente en la misma avenida de Poza Rica.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.